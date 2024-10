Viertes Pflichtspiel, vierter Sieg: Die Basketballer von ratiopharm Ulm bestätigen durch einen Heimerfolg im EuroCup ihre gute Frühform.

Neu-Ulm (dpa) - Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben auch ihr viertes Pflichtspiel in dieser Saison für sich entschieden. Im EuroCup gewannen die Schwaben zu Hause gegen Joventut Badalona mit 87:83 (43:36). Damit revanchierten sich die Ulmer gegen den spanischen Erstligisten für die Niederlage im Achtelfinale der vergangenen EuroCup-Saison.

Mitte des ersten Viertels setzten sich die Ulmer erstmals etwas ab, dank der besseren Wurfquote und Rebound-Arbeit lagen sie nach dem ersten Viertel mit 25:17 vorne. Im zweiten Durchgang setzten sich die Gastgeber auf bis zu 14 Punkte Differenz ab, dann stockte es offensiv - und Badalona verkürzte durch einen 11:3-Lauf. Vor allem dank der deutlich besseren Dreierquote führten die Schwaben zur Pause dennoch.

Ulms Nelson Weidemann dreht im Schlussviertel auf

Der Basketball-Bundesligist verteidigte nach der Pause stark und ließ in den ersten sechs Minuten nur einen Feldkorb zu. So pendelte sich die Ulmer Führung im zweistelligen Bereich ein. Im vierten Durchgang kamen die Gäste auf 60:64 heran, doch Nelson Weidemann (17 Punkte) hatte mit acht Ulmer Punkten nacheinander die passende Antwort. In der Schlussminute sorgte Ben Saraf mit zwei Dunks im Schnellangriff für die Entscheidung.

Unter den Zuschauern in Neu-Ulm war auch Brad Stevens, Präsident des amtierenden NBA-Meisters Boston Celtics. Stevens dürfte auch die beiden Ulmer Top-Talente Saraf (18 Jahre, 15 Punkte) und Noa Essengue (17 Jahre, acht Punkte) beobachtet haben.