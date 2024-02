Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihr letztes Gruppenspiel in der Champions League gewonnen. Der deutsche Meister bezwang den WHC Buducnost aus Montenegro am Samstag souverän mit 34:16 (19:7) und sprang dadurch zumindest vorübergehend auf den fünften Platz in der Gruppe A. Zuvor hatte die SG, die bereits vor Anwurf für die Playoffs qualifiziert war, nur eines von acht Spielen auf europäischer Bühne für sich entscheiden können.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bereits nach zehn Minuten hatten sich die Gastgeberinnen einen komfortablen Vorsprung erarbeitet (8:2). Diesen baute Bietigheim kontinuierlich aus. Erfolgreichste Werferin war die Niederländerin Kelly Dulfer mit neun Toren.

