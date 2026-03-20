Ein siebenjähriger Junge wird beim Überqueren einer Straße in Gosheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Gosheim (dpa/lsw) - Ein Kind ist in Gosheim (Kreis Tuttlingen) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der siebenjährige Junge überquerte eine Straße, um zu seiner Schwester auf die andere Seite zu gelangen. Eine 74-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin erfasste das Kind mit dem rechten Kotflügel ihres Wagens. Der Siebenjährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Wie es genau zu dem Unfall am Donnerstag kam, werde noch ermittelt.