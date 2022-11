Wolpertshausen (dpa/lsw) - Eine Siebenjährige ist in Wolpertshausen (Landkreis Schwäbisch Hall) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen habe am Donnerstagmorgen die Straße in der Nähe einer Bushaltestelle überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach kam es dabei zu dem Unfall mit dem Auto des 18-jährigen Fahrers. Die Siebenjährige kam in ein Krankenhaus.