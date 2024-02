Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Eine Siebenjährige ist in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen sei am Mittwochmorgen mit einem Roller vom Gehweg auf die Straße gefahren und dabei mit einem von hinten anfahrenden Fahrzeug kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Die 20 Jahre alte Fahrerin sei mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Für die weitere Behandlung sei das Kind in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mitteilung der Polizei