Bei einem Autounfall im Zollernalbkreis sind sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden - darunter drei Kinder. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, war am Montagnachmittag ein 57 Jahre alter Autofahrer auf einer Bundesstraße bei Balingen aus zunächst unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei streifte er ein entgegenkommendes Auto und prallte dann in den dahinter fahrenden Wagen. Dessen 26 Jahre alte Fahrerin wurde bei der Kollision in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein einjähriges Kind im Wagen der Frau wurde ebenfalls verletzt.

Balingen (dpa/lsw) - Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie sein 41 Jahre alter Beifahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Auch die Fahrerin des dritten Wagens und ihre beiden jeweils acht Jahre alten Kinder an Bord wurden schwer verletzt. Sie alle wurden in Kliniken gebracht. Die Bundesstraße war in Folge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.

Mitteilung der Polizei