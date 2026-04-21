Schwerer Unfall im Feierabendverkehr: Sieben Menschen werden bei einem Crash im Norden Baden-Württembergs verletzt. Einer kämpft ums Überleben. Was bisher bekannt ist.

Helmstadt-Bargen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Rhein-Neckar-Kreis sind nach ersten Erkenntnissen sieben Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, schwebt einer der Verletzten auch in Lebensgefahr. Kinder seien nicht unter den Verletzten.

Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 292 zwischen Helmstadt-Bargen und Neckarbischofsheim. In den Fahrzeugen hätten jeweils mehrere Menschen gesessen. Die Wagen kollidierten nach ersten Erkenntnissen frontal miteinander.

Für die Rettungsmaßnahmen wurde die Bundesstraße am Abend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.