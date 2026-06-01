Baden-Württemberg Sieben Verdächtige nach Schüssen in Marbach ermittelt

Zwei Menschen nach Schüssen am Bahnhof in Marbach leicht verletzt
Zwei Menschen wurden leicht verletzt. (Archivbild)

Am Bahnhof Marbach eskaliert ein Streit, Schüsse werden abgefeuert. Nun hat die Polizei mehrere Verdächtige geschnappt.

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Nach einem Streit am Bahnhof in Marbach am Neckar bei Ludwigsburg hat die Polizei sieben Tatverdächtige ermittelt. Bei ihnen handelt es sich nach Angaben der Ermittler um Jugendliche und junge Männer, die zum Tatzeitpunkt zwischen 16 und 21 Jahre alt waren.

Sie sollen Mitte April zwei Männer im Alter von 19 und 44 Jahren angegriffen und geschlagen und getreten haben. Zwei der Verdächtigen sollen zudem vermutlich mit einer Schreckschuss- und einer Luftdruckwaffe mehrere Schüsse abgefeuert haben. Danach flüchteten die Angreifer. Zunächst fehlte von ihnen jede Spur.

Das Motiv für die Auseinandersetzung ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Schusswaffen fand die Kriminalpolizei bei den Verdächtigen nicht. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

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