Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg geht weiter zurück, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt aber nach wie vor über der Marke aus der Vorwoche. Am Donnerstag betrug sie laut Landesgesundheitsamt 684,7 - das war ein Rückgang von 53,4 im Vergleich zum Vortag (Stand: 16.00 Uhr), an dem es auch schon abwärts ging. Vor einer Woche waren bei 669,5 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 12 286 neue Infektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3 477 416. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15 747 Menschen gestorben. Das heißt, seit dem Vortag wurden 21 weitere Tote gemeldet.

Tagesberichte des Landesgesundheitsamtes