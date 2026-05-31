Auf einer Kreuzung stoßen zwei Autos zusammen. Ein dritter Wagen fährt auf den Unfall auf. Die Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an.

Böblingen (dpa/lsw) - Sieben Menschen sind bei einem Autounfall in Böblingen verletzt worden. Zunächst seien auf einer Kreuzung zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert, teilte die Polizei mit. Später sei ein drittes Fahrzeug auf den Unfall aufgefahren.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine Person noch in einem überschlagenen Wagen eingeklemmt gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Mit technischem Gerät sei der Mensch befreit worden.

Die Verletzten wurden den Angaben nach in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher.