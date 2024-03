Durch Chlorgas sind in einem Schulhallenbad in Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) sieben Grundschüler leicht verletzt worden. Die Schüler der ersten und zweiten Klasse klagten am Montag im Hallenbad über gereizte Atemwege, wie die Polizei mitteilte. Die Lehrer brachten die 29 Kinder sofort aus dem Schwimmbad und die Schulleitung wählte den Notruf. Ein Spezialtrupp der Feuerwehr überprüfte das Hallenbad, während sich der Rettungsdienst um Kinder und Lehrer kümmerte. Sieben Schüler seien dann mit Reizhusten vorsorglich in eine Klinik gebracht worden.

Spaichingen (dpa/lsw) - Vermutlich habe ein technischer Defekt an der Desinfektionsanlage des Hallenbades zu dem leichten Austritt von Chlorgas geführt, hieß es von der Polizei. Die Schule hat den Betrieb des Hallenbades vorläufig eingestellt.

