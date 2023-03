Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch seine Bilder von James Bond wurde er in Amerika berühmt. In Berlin hat Nikolai Makarow ein „Museum der Stille“ eingerichtet. Meditative Ruhe ist mit ihm nun auch in die Karlsruher Galerie Oess eingezogen.

Sacht schaukeln die Gondeln im Wasser, an Pfählen mit einem Strick vertäut. Nebel liegt über der ruhigen Szene: Venedig im Winter. Eine Atmosphäre der Stille, der Besinnung, des Friedens.