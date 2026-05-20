Das Internet ist voller Tourentipps für die Berge. Doch welche Wanderung passt zu den eigenen Fähigkeiten? Und wie plane ich eine Tour richtig? Ein kleiner Leitfaden.

München (dpa/tmw) - Bergwandern macht Freude und ist gesund – ganz ungefährlich ist es aber nicht. In jeder Saison gibt es Berichte über verunglückte Wanderinnen und Wanderer.

Viele Notfälle passieren nicht auf extremen Routen, sondern durch Fehleinschätzungen: Wie fit bin ich wirklich? Wie anspruchsvoll ist der Weg? Wie sind die Bedingungen und wie stabil ist das Wetter?

Dieser Leitfaden klärt über alpine Gefahren auf, unterstützt die Tourenplanung und hilft dabei, die eigenen Grenzen abzuschätzen.

Welche Probleme können auf Bergwanderungen auftreten?

Der Deutsche Alpenverein (DAV) listet die gängigsten problematischen Situationen, die beim Wandern in den Bergen auftreten:

Gesundheit: Schwindel, Schwächeanfall, Sonnenstich, aber auch Sehstörungen und Schmerzen in der Brust bis zum Herzinfarkt. Beim Wandern können allgemeine gesundheitliche Probleme auftreten.

Schwindel, Schwächeanfall, Sonnenstich, aber auch Sehstörungen und Schmerzen in der Brust bis zum Herzinfarkt. Beim Wandern können allgemeine gesundheitliche Probleme auftreten. Überforderung: Sogenannte Blockierungen und Panik entstehen oft durch Erschöpfung, plötzliche Wetterwechsel und Verirren. Man ist nicht verletzt, aber kommt nicht mehr vor und zurück.

Sogenannte Blockierungen und Panik entstehen oft durch Erschöpfung, plötzliche Wetterwechsel und Verirren. Man ist nicht verletzt, aber kommt nicht mehr vor und zurück. Orientierung: Nebel, falsche Abzweigungen und Abkürzungen durch unmarkiertes Gelände können dazu führen, dass man sich verläuft.

Nebel, falsche Abzweigungen und Abkürzungen durch unmarkiertes Gelände können dazu führen, dass man sich verläuft. Tourenplanung: Zu spät aufgebrochen, unerwartete Schwierigkeiten etwa durch Nässe oder Altschnee, Gewitter am Nachmittag und keine Umkehrpunkte – wer fehlerhaft plant, muss im Ernstfall abbrechen und kommt manchmal nicht mehr vor Einbruch der Dunkelheit ins Tal.

Zu spät aufgebrochen, unerwartete Schwierigkeiten etwa durch Nässe oder Altschnee, Gewitter am Nachmittag und keine Umkehrpunkte – wer fehlerhaft plant, muss im Ernstfall abbrechen und kommt manchmal nicht mehr vor Einbruch der Dunkelheit ins Tal. Souveränität: Auf steilen Abschnitten können Wanderer stolpern, ausrutschen und stürzen. Trittsicherheit ist ganz wichtig.

Auf steilen Abschnitten können Wanderer stolpern, ausrutschen und stürzen. Trittsicherheit ist ganz wichtig. Ausrüstung und Verpflegung: Sneaker statt Bergschuhe, zu wenig Wasser, keine warme Jacke und unzureichendes Kartenmaterial können Stürze, körperliche Probleme und Orientierungsverlust bedingen.

Sneaker statt Bergschuhe, zu wenig Wasser, keine warme Jacke und unzureichendes Kartenmaterial können Stürze, körperliche Probleme und Orientierungsverlust bedingen. Gruppendynamik: Mangelnde Absprachen, schlechte Kommnikation, falscher Ehrgeiz und zu wenig Rücksicht auf schwächere Mitglieder der Wandergruppe können in Notsituationen führen.

Gute Schuhe sind beim Bergwandern am wichtigsten. Foto: Christin Klose/dpa themenwelten

Das sind laut DAV die häufigsten Ursachen für Notfalleinsätze:

1. Stolpern, Ausrutschen, Stürzen

2. Herz-Kreislauf-Probleme

3. Blockierungen

«Die Rettung von Unverletzten wegen Blockierungen hat in den letzten zehn Jahren zugenommen», sagt Stefan Winter vom DAV.

Die Leute seien nicht leichtsinniger geworden, eher leichtfertiger. «Viele überschätzen sich. Und Sie sind nicht dazu in der Lage, die passende Tour zu finden, weil es an Bergerfahrung mangelt.»

Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern weist auf einen weiteren Punkt hin: «Die bunte Bilderwelt auf Social Media suggeriert, dass jedes Ziel jederzeit erreichbar ist», sagt der Profi. Doch am Berg müsse man akzeptieren, dass nicht jede Tour immer machbar sei.

Um sich sicher in den Bergen zu bewegen, müssen Sie drei Dinge richtig bewerten – sich selbst, die Tour und die Verhältnisse.

Neuschnee kann eine alpine Wanderung gefährlich machen. Foto: Philipp Von Ditfurth/dpa themenwelten

Faktor Mensch: Die richtige Selbsteinschätzung

Beim Bergwandern kommt es auf diese körperlichen Fähigkeiten an:

1. Kondition

«Ich bin grundsätzlich fit» – das ist eine gute Voraussetzung, aber noch keine präzise Einschätzung der eigenen Ausdauer. Genauer ist der DAV-Bergwandercheck. Beispiele für den Faktor Kondition:

Wie viele Höhenmeter können Sie im stetigen Aufstieg mindestens zurücklegen, ohne extrem erschöpft zu sein?

Bergtouren von wie viel Stunden Länge können Sie unternehmen und haben am Ende noch Reserven?

2. Trittsicherheit

Auch hier will es der Bergwandercheck genauer wissen:

Bereiten Ihnen absturzgefährliche Passagen (Geländekanten, Gratwege, Querungen im Steilgelände) Probleme?

Gelingt Ihnen die sichere Begehung von Schneefeldern?

Zur Auswahl stehen jeweils mehrere Antwortmöglichkeiten, von «trifft vollständig zu» bis «trifft überhaupt nicht zu». Wichtig ist, ehrlich zu antworten. Wer eine Frage nicht einschätzen kann, sollte das als Warnzeichen sehen – hier fehlt womöglich die alpine Erfahrung.

Gut zu wissen: Was heißt absturzgefährlich?

Ein Weg oder Gelände ist so ausgesetzt, steil oder ungesichert, dass ein Fehltritt, Ausrutschen oder Stolpern zum Absturz führen kann. Der Sturz kann schwere oder tödliche Folgen haben. Solche Bergwege gibt es in den Alpen viele, klettern muss man dort noch nicht. Doch Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind ein Muss.

Wichtig: Es bringt nichts, wenn nur Sie konditionsstark und erfahren sind. Orientieren Sie sich immer am schwächsten Mitglied Ihrer Wandergruppe. Bringen Sie niemanden in eine Situation, der sie oder er nicht gewachsen ist. Setzen Sie niemanden unter Druck.

Die meisten Bergwege sind so schmal, dass man nicht stolpern sollte. Foto: Matthias Balk/dpa themenwelten

Faktor Gelände: Auf welche Tour lasse ich m ich ein?

Entscheidend sind zwei Faktoren:

1. Länge und Höhenmeter

Die Kilometer (km) und die zu bewältigenden Höhenmeter (hm) entscheiden über die konditionellen Anforderungen einer Wanderung. Daraus lässt sich laut DAV die ungefähre Gehzeit ermitteln:

Zeitbedarf für den Höhenunterschied berechnen: pro Stunde 300 hm im Aufstieg, 500 hm im Abstieg – oder die jeweils persönliche Durchschnittsleistung (Erfahrungswert).

Zeitbedarf für die Gehstrecke berechnen: pro Stunde 4 km oder die persönliche Durchschnittsleistung (Erfahrungswert).

Kleineren Wert halbieren und zum größeren addieren: Das ist der ungefähre Zeitbedarf für Auf- und Abstieg ohne Pausen.

Beispiel: Die Tour hat 16 km (4 Stunden) sowie 900 hm bergauf und 1.000 hm bergab (3 + 2 = 5 Stunden), macht (4/2) + 5 = 7 Stunden.

Hier wurden die moderaten Richtwerte verwendet. Fitte Bergwanderer schaffen in einer Stunde mehr als 300 hm im Anstieg.

Wichtig: Es handelt sich um die reine Gehzeit. Hinzukommen noch die Pausen – etwa alle zwei Stunden 15 Minuten, rät der DAV.

2. Objektive Schwierigkeiten

In den Alpen sind Bergwege in Schwierigkeitsgrade eingeteilt.

Die Klassifizierung in die Farben Blau, Rot und Schwarz gilt zum Beispiel in weiten Teilen der Bayerischen Alpen und Österreichs. Die Farben finden sich als Punkte auf vielen Wegweisern.

Blau : einfache Wege, die schmal und steil sein können.

: einfache Wege, die schmal und steil sein können. Rot : mittelschwere, überwiegend schmale, oft steil angelegte Wege, die absturzgefährliche Passagen aufweisen können. Auch kurze versicherte Gehpassagen sind möglich, wo beispielsweise Drahtseile als Hilfsmittel dienen.

: mittelschwere, überwiegend schmale, oft steil angelegte Wege, die absturzgefährliche Passagen aufweisen können. Auch kurze versicherte Gehpassagen sind möglich, wo beispielsweise Drahtseile als Hilfsmittel dienen. Schwarz: schwere Wege, schmal, oft steil angelegt und absturzgefährlich. Versicherte Gehpassagen sind häufig. Möglich sind auch einfache Kletterstellen, die den Gebrauch der Hände erfordern. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind unbedingt erforderlich.

Vorsicht, im Allgäu ist die Logik anders: Gelb ist «leicht», Rot ist

«mittelschwer», Blau ist «schwer» (!). In Tirol arbeitet man nur mit Rot für «mittelschwierig» und Schwarz für «schwierig».

Die Schweizer nutzen ihre eigene SAC-Bergwander-Skala, die feiner differenziert, von T1 (leichter Talweg) bis T6 (anspruchsvolle alpine Route, die schon einer leichten Hochtour entsprechen kann).

Der blaue Punkt markiert einen einfachen Wegabschnitt zur Alpspitze in der Zugspitzregion. Foto: Matthias Balk/dpa themenwelten

Wie finde ich heraus, wie schwierig ein Weg ist?

klassische, gedruckte Wanderführer

Wanderkarten, etwa vom Deutschen Alpenverein

Auskünfte von Touristinfos und Hütten

Touren-Apps wie Komoot und Outdooractive

Stefan Winter rät, sich ausgiebig mit einer geplanten Tour zu beschäftigen und nicht nur auf User-Generated-Content aus dem Internet zu vertrauen. «Auf Instagram sieht eine Tour bei schönem Wetter ganz leicht aus und man denkt: Das kann ich auch.» Doch die angeblich einfache Route kann einen selbst überfordern.

Unterwegs orientieren sich viele Wanderer inzwischen über Apps mit GPS-Navigation. Stefan Winter empfiehlt, zusätzlich zum Smartphone eine topografische Karte als Back-up mitzunehmen – und bei längeren Touren eine Powerbank, damit sich der Akku nicht leert.

Faktor Verhältnisse: Passt das Wetter?

Sie sind körperlich fit und erfahren genug für eine Tour? Dann fehlt immer noch ein entscheidender Faktor: die Verhältnisse.

Die Schwierigkeitsangaben von Wegen gelten immer für gewöhnliche Bedingungen – ohne Nässe, Regen und Altschnee.

Schlechtes Wetter verschärft oft die objektiven Schwierigkeiten:

Nässe macht Pfade matschig, Felsen und Geröll werden rutschiger.

macht Pfade matschig, Felsen und Geröll werden rutschiger. Schneefelder können steil, abschüssig und gefroren sein. Wer ausrutscht, kann schnell den Halt verlieren und abstürzen. Sie können Markierungen überdecken, sodass man vom Weg abkommt.

können steil, abschüssig und gefroren sein. Wer ausrutscht, kann schnell den Halt verlieren und abstürzen. Sie können Markierungen überdecken, sodass man vom Weg abkommt. Nebel erschwert die Orientierung und Wegfindung.

erschwert die Orientierung und Wegfindung. Starker Wind kann die Trittsicherheit mindern.

Schlechtwetter kann einen Weg subjektiv anspruchsvoller machen. Bei Kälte, Windböen und eingeschränkter Sicht fühlt man sich unsicherer, auch wenn die objektiven Gefahren dieselben sind.

Einen Einfluss auf die Tourenplanung hat die Jahreszeit:

Im Frühsommer können eigentlich unschwierige Wege noch von Altschneefeldern aus dem Winter überzogen sein.

können eigentlich unschwierige Wege noch von Altschneefeldern aus dem Winter überzogen sein. Im Sommer können Hitze und Dehydrierung ein Problem sein. An schwülen Tagen bilden sich ab Mittag und vor allem am Nachmittag häufig Gewitter . Am Berg droht dann schnell akute Lebensgefahr. An diesen Tagen kommt es ganz besonders darauf an, früh aufzubrechen.

können Hitze und Dehydrierung ein Problem sein. An schwülen Tagen bilden sich ab Mittag und vor allem am Nachmittag häufig . Am Berg droht dann schnell akute Lebensgefahr. An diesen Tagen kommt es ganz besonders darauf an, früh aufzubrechen. Im Herbst kann ein Kälteeinbruch plötzlich niedrige Temperaturen und Neuschnee bringen. Außerdem sind die Tage kürzer.

Das ist schon ziemlich nah: Gewitter im Gebirge sind gefährlich. Foto: Angelika Warmuth/dpa themenwelten

Vor jeder Wanderung sollten Sie den Wetterbericht prüfen:

Sind Gewitter am Nachmittag zu erwarten?

Ist ein stabiles Hochdruckgebiet angesagt?

Ist mit Regen und Nebel zu rechnen?

Wie kalt wird es in der Höhe?

Verlässliche Infos bieten unter anderem das DAV-Bergwetter, GeoSphere Austria (für Österreich), MeteoSwiss (für die Schweiz) und Apps wie Meteoblue, Bergfex Wetter und Windy.

Tipp: Planen Sie die Route mit Umkehrpunkten, an denen Sie absteigen und die Tour verkürzen können. Zum Beispiel, weil ein Gewitter aufzieht oder sich jemand nicht mehr gut fühlt. Das können Hütten, Seilbahnstationen oder Abzweigungen zu Wegen ins Tal sein.

Leitsatz: Lieber früh umkehren statt später in Not geraten!

Die richtige Ausrüstung

Der Alpenverein München & Oberland empfiehlt zum Bergwandern:

Basics

Wander- oder Trekkingschuhe

Rucksack

Stöcke

Sicherheit

Erste-Hilfe-Set

Karte, Führer, Kompass

Biwaksack (einer pro 2 Personen)

Stirnlampe oder Taschenlampe

Mobiltelefon und ggf. Powerbank

Sonnenschutz (Brille, Hut, Creme, Lippenstift)

ggf. Grödel (Leichtsteigeisen) für Touren im Frühjahr

Bekleidung

Wetterschutz (Regenjacke, Überhose)

Wärmeschicht für Pausen (leichte Daunenjacke)

Handschuhe und Mütze

Ersatz-Shirt zum Wechseln

Nützliches

Trink- oder Thermosflasche

eine gute Brotzeit (verpackt in Bienenwachstüchern)

Taschenmesser

Blasenpflaster

Wenn Sie an einem Hochsommertag zwei Stunden von der Seilbahnstation zu einer Hütte laufen, brauchen Sie wahrscheinlich nicht Mütze und Handschuhe – doch im Grunde sollten diese Gegenstände bei jeder Hochgebirgswanderung dabei sein. In der Höhe kann es auch im Sommer kühl werden – und wer sich verletzt, muss sich unbedingt warmhalten.

Der Leitsatz vom DAV lautet: Ein Rucksack ist nicht dann gut gepackt, wenn einem nichts mehr einfällt, das man vergessen haben könnte – sondern wenn man nichts daraus zurücklassen könnte.

DAV-Bergwandercheck