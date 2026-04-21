In einer Shishabar in der Innenstadt von Mannheim bricht ein Feuer aus. Die Flammen schlagen an der Hausfassade empor. Über dem Geschäft befinden sich mehrere Wohnungen.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar am frühen Morgen in der Mannheimer Innenstadt hat sich der Brand auf mehrere darüberliegende Stockwerke ausgebreitet. Zwei Menschen aus dem Gebäude erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zehn weitere Bewohner retteten die Einsatzkräfte aus dem Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe des Marktplatzes, sie blieben unverletzt.

Viele Notrufe

Zuvor waren am frühen Morgen viele Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Inzwischen sei die Kriminalpolizei in dem Gebäude zugange, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Sobald die Beamten ihre ersten Ermittlungen abgeschlossen hätten, würden die Feuerwehrleute noch die letzten Glutnester löschen.

Ursache noch unklar

Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Insgesamt waren über 70 Einsatzkräfte wegen des Brandes ausgerückt.