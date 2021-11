Die SG Rohrbach/Impflingen hat sich von Trainer Johannes Damm getrennt. „Wir mussten auf die negative Entwicklung der letzten Wochen reagieren. Wir nehmen nun die Spieler in die Pflicht“, teilte Sportvorstand Claus Mansmann mit. Zuletzt gab es fünf Niederlagen in Folge in der A-Klasse West. Damms Nachfolger ist der bisherige Cotrainer Dominic Blot. Dennis Nürnberger, Coach des D-Klassenteams, unterstützt ihn. Diese Regelung gelte zunächst bis zur Winterpause.