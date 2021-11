Mit Glück und Energie hat die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam das Topspiel der Frauen-Oberliga gegen den TV Bodenheim gewonnen. Die Krise und wie sie gemeistert wurde: Die 11:3-Führung aus der 22. Minute ist beim 20:20 weg (52.). Dazu doppelte Unterzahl, weil auch Lynn Marie Bleh eine Zeitstrafe bekommt. 70 Sekunden später verwandelt Julia Sefrin einen Siebenmeter, was Lina Sinsel danach auf der anderen Seite nicht gelingt. Sefrin wirft das 22:20, ihr sechstes Tor. So bekamen die Gastgeberinnen wieder Luft. Beim 26:23-Sieg waren Sefrin (7/4) sowie Meike Silaghi und Luisa Jenne mit je vier Toren die erfolgreichsten Schützinnen. „Wir freuen uns über jeden Sieg, bei so was ist doppelte Freude angesagt“, sagte OBK-Trainer Christian Hörner. In den letzten Minuten habe die Mannschaft es geschafft, so zu verteidigen wie am Anfang. 16:2 Punkte hat auch Spitzenreiter TSV Kandel nach seinem 42:28-Sieg gegen den HC Koblenz mit neun Toren von Mona Kuczaty und sechs Toren von Franziska Brecht. Kandel hat fast 100 Tore mehr geworfen als der Südpfälzer Rivale. Die erste längere Serie gelang ihm nach dem 25:17: 31:17.