Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Audimax am Landauer Universitätscampus wird zur Bühne für eine umstrittene Bestsellerautorin: Seyda Kurt bringt ihr Buch „Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist“ und damit viel Gesprächsstoff mit.

Was ist Liebe? Was hält die fünf „ominösen“ Buchstaben dieses Wortes wirklich zusammen? Und was, wenn alles anders ist als man bisher dachte oder auf vielschichtige