Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Sextett wird dem deutschen Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Niederländerin Britt Bongaerts, in der abgelaufenen Bundesliga-Runde als wertvollste Spielerin ausgezeichnet, verlässt den Club genau wie Corina Glaab, Eline Timmerman, Monique Strubbe und Kayla Haneline. Das gab der Triple-Sieger am Montag bekannt. Zudem wird Michelle Schwerdtner ihre Karriere beenden.

Instagram-Post Allianz MTV Stuttgart