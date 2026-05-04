Baden-Württemberg Sex in erster Klasse? Paar greift Bahnmitarbeiter an

Schweizer Bahnen SBB
Die Bahnmitarbeiter schlossen das Paar von der Weiterfahrt Richtung Basel aus. (Symbolbild)

Weil sie im Zug Richtung Basel einer Aufforderung nicht folgen, werden ein Mann und eine Frau aus dem Zug verwiesen. Dann werden sie handgreiflich.

Schopfheim (dpa) - Ein Mann und eine Frau haben zwei Bahnmitarbeiter angegriffen, weil sie nach sexuellen Handlungen von der Weiterfahrt mit einem Zug ausgeschlossen wurden. Der 35-Jährige und die 29-Jährige sollen zuvor in der ersten Klasse einer S-Bahn im Zug Richtung Basel einvernehmlichen Sex gehabt haben, teilte die Bundespolizei mit.

Die Sicherheitsmitarbeiter der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) forderten die beiden bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag demnach auf, damit aufzuhören und die erste Klasse zu verlassen. Da sie nur kurz auf die Anweisung hörten, untersagten die Mitarbeiter ihnen die Weiterfahrt an einem Bahnhof in Schopfheim im baden-württembergischen Landkreis Lörrach.

Nach dem Ausstieg griff das Paar dann laut Bundespolizei die 41 Jahre Bahnmitarbeiterin und ihren zwei Jahre jüngeren Kollegen an. Die Opfer erlitten Rötungen im Gesicht. Der 35-Jährige soll zugeschlagen haben. Gegen das Paar wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

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