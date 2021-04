Die katholische Pfarrgemeinde St. Martin in Mörlheim möchte ihre spätbarocke Orgel restaurieren lassen und hofft auf eine kräftige Finanzspitze seitens der Berliner Denkmal-Behörde. Zu Recht: Die kleine Orgel aus der Manufaktur Seuffert in Kirrweiler ist eine echte Rarität.

Christoph Keggenhoff, zweiter Domorganist in Speyer und Orgelsachverständiger der Diözese Speyer, kommt bei der Schilderung regelrecht ins Schwärmen: „Die historische Orgel in der katholischen Kirche St. Martin in Mörlheim ist ein faszinierendes Kleinod, eine Preziose unter den weniger als zehn so gut erhaltenen Instrumenten im Amtsbereich der Diözese.“

Dass einmanualige, mit zehn Registern recht intime Instrument ist allerdings dringend restaurierungsbedürftig. Pfarrgemeinde, Kirchenleitung und Gutachter ziehen da an einem Strang. Und ein Antrag auf Bewilligung aus Mitteln der Bundesdenkmalpflege hat offenbar beste Aussichten auf Bewilligung.

Vermutlich 1786 gebaut

Die mittig auf der Empore platzierte Orgel wurde vermutlich 1786 durch den in zweiter Generation damals gerade frisch in Kirrweiler etablierten Orgelbauer Johann Ignaz Seuffert geschaffen. Ursprünglich in Würzburg beheimatet, hatte sich der älteste Spross aus der jungen Orgeldynastie Seuffert zum Ende der 1760er-Jahre in der Pfalz angesiedelt und war zum „Fürstlich speyerischen Orgelmacher“ avanciert.

Nahezu 100 Jahre lang hat er die Orgellandschaft weit über die Region hinaus bestückt. So gibt es auch in der evangelischen Kirche Mörzheim und in der Pfarrkirche Maria Kreuzerhöhung in Kirrweiler Seuffert-Orgeln. Von dem Exemplar in der Landauer Stiftskirche ist zumindest der opulente Prospekt noch erhalten.

Das originale Klangbild kann wiederhergestellt werden

Für die Rückführung ins originale Klangbild Seufferts sind die Voraussetzungen bestens, schreibt Christoph Keggenhoff in seinem umfänglichen Gutachten. Der ursprünglich gewachsene Bestand sei noch zu großen Teilen erhalten und könne mit wenigen Ergänzungen übernommen werden. Natürlich habe die Orgel „Metamorphosen“ erlebt, immer mal wieder seien Register versetzt, auch mal umintoniert worden, je nach Zeitgeschmack, beispielsweise in der Romantik.

Die unsäglichen Eingriffe durch die Orgelbewegung mit ihrer Neobarockisierung seien am Mörlheimer Instrument gottlob gänzlich vorbeigegangen, sagt Keggenhoff. Am massivsten wirkt der romantisierende Eingriff von 1896 durch die Orgelbaufirma Gebrüder Huber nach. Die letzte größere Renovierung sei 1950 durch die Kaiserslauterner Firma Zimnol dagegen sehr behutsam ausgeführt worden. Glücklicher Umstand sei zudem, dass es einige gut dokumentierte Vergleichsinstrumente gibt, etwa die vorbildlich restaurierte Orgel in der Katholischen Kirche St. Cyriakus in Frankenthal-Eppstein, „anhand deren Seufferts klangliche Vorgaben bestens nachvollziehbar sind“.

250.000 Euro kostet die Sanierung

Obwohl sie vergleichsweise klein sei, sei die Mörlheimer Orgel perfekt in die Raumakustik integriert und neben ihrer gottesdienstlichen Aufgabe auch als konzertantes Instrument vorzüglich geeignet. Bei einer Restaurierung würde man sicherlich die „etwas scharfe Mixtur“ abmildern, den Aufbau der rund 600 Pfeifen verändern und eine Reihe defekter Materialien ersetzen. „Wie genau die Vorgehensweise dann aussieht – dafür muss man erst einmal alle Teile ausgebaut und vor sich auf dem Tisch haben. Das wird sicher noch ein spannender Prozess.“

250.000 Euro sind für die gesamte Maßnahme veranschlagt. Nachdem die Landesdenkmalbehörde grünes Licht für die Weiterleitung an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gegeben hat, wartet man jetzt gespannt auf eine Zusage aus Berlin, die etwa für Juli erwartet wird. Zehn Prozent der im Bundeshaushalt für Denkmalschutz veranschlagten Gelder in Höhe von vier Millionen, für 2022 sogar sieben Millionen, Euro, stehen für die Sanierung historischer Orgeln bereit.

Gute Aussichten auf 50-Prozent-Zuschuss

Erfahrungsgemäß, so die Beteiligten, befördere die Fürsprache eines Bundestagsabgeordneten Zuschuss-Zusagen enorm. Hilfreich im Antragsverfahren sei sicher die Unterstützung durch den Südpfälzer CDU-Vertreter Thomas Gebhart, der sich beim Lokaltermin mit Christoph Keggenhoff und Dekan Axel Brecht ausführlich über das Projekt informieren ließ.

Hoffen darf die Pfarrgemeinde auf einen Zuschuss von 50 Prozent der Restaurierungskosten. Der verbleibende Betrag freilich muss durch eigene Mittel, also Spenden, aufgebracht werden. Dekan Brecht indes ist zuversichtlich: „Die etwa 500 Mitglieder zählende Gemeinde steht fest hinter dem Projekt, ebenso wie der Pfarrgemeinderat der Landauer Gesamtgemeinde St. Mariä Himmelfahrt. In der gemeindeeigenen Stiftung seien über die Jahre schon Rücklagen gebildet worden. „Natürlich müssen wir das, sobald wir starten können, noch richtig aufpolstern“, sagt Brecht und bekräftigt gleichzeitig den gemeinschaftsstiftendes Effekt eines solchen Projekts.