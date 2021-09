Serhat Arkat steht am Mittwoch beim Verbandspokalspiel beim Bezirksligisten Weisenheim/Sand (19 Uhr) im Tor des Fußball-Landesligisten SV Büchelberg. Der 21-jährige Azubi zum Lagerlogistiker kam vor der Saison von Türkgücü Germersheim.

Ist es schwer, wenn man die ganze Zeit auf der Bank schmort und im Pokal plötzlich ein entscheidender Faktor werden soll?

Es ist eine schöne Sache, wenn man immer im Training ist und dann mit einem Einsatz belohnt wird. Ich freue mich über das Vertrauen des Trainers. Ich werde meine Leistung bringen, damit der Coach es künftig bei der Aufstellung schwer hat.

Wie findet man die richtige Einstellung zu Spiel und Gegner?

Ich sehe jedes Spiel als wichtig an. Gerade im Pokal darf man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Man muss zu 100 Prozent da sein.

Welchen Einfluss können Sie als Torwart nehmen, falls die Einstellung bei einem Mitspieler nicht stimmt?

Ich muss Ruhe bewahren, den Mitspielern vertrauen. Ich bin da, wenn ihnen ein Fehler unterläuft. Ich muss positiv sein und mit den jungen Spielern reden.

Nach dem enttäuschenden Wochenende kommt so ein Spiel gerade recht, um wieder in die Spur zu finden?

Ja, wir gehen mit breiter Brust raus und wollen noch mehr Selbstbewusstsein tanken für das Topspiel am Samstag in Billigheim.