Eine Seniorin bekommt einen Anruf von einer angeblichen Polizistin. Die Tochter der Dame soll einen Unfall verursacht haben. Um eine Haftstrafe zu verhindern, soll sie eine hohe Kation übergeben.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Betrüger haben einen mittleren sechsstelligen Betrag von einer Seniorin erbeutet. Das sei eine ungewöhnlich hohe Summe, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Betrüger meldeten sich am Dienstagnachmittag erstmals bei der 70-Jährigen aus Karlsruhe. Eine Frau gab an, Polizistin zu sein und dass die Tochter der Dame einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Die falsche Polizistin soll dann eine Kation gefordert haben, um eine lange Haftstrafe der Tochter zu verhindern.

Kurz darauf meldeten sich die Betrüger wieder und gaben sich als Ärzte und Richter aus. Erneut wurden hohe Geldsummen gefordert. Dreimal übergab die 70-Jährige daraufhin das Geld an die Betrüger - im Glauben, ihrer Tochter zu helfen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.