Eine Seniorin ist nach einem Frontalzusammenzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 311 bei Ehingen gestorben. Die 86-Jährige, die als Beifahrerin im Auto gesessen hatte, erlag ihren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Die 55-jährige Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen.

Ehingen (dpa/lsw) - Den Angaben nach war das Auto aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengeprallt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall am frühen Nachmittag entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.

