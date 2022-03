Eine 76-jährige Frau ist nach einem Wohnungsbrand in Stuttgart gestorben. Ein Kleinkind kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte am Dienstag Rauch aus der Dachgeschosswohnung gesehen und die Feuerwehr gerufen. Einsatzkräfte bargen die 76 Jahre alte Frau und einen dreijährigen Jungen aus der Wohnung. Die Frau starb noch vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei