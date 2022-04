Knapp drei Wochen nach einem Autounfall in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Seniorin ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 82-Jährige starb am Sonntag in einer Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Autofahrerin hatte im März beim Rückwärtsausparken die Seniorin mit ihrem Rollator übersehen. Die 82-Jährige war gestürzt. Die Verkehrspolizei Heidelberg ermittelt.

Nußloch (dpa/lsw) - Pressemitteilung

