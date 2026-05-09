Ein Haus brennt lichterloh. Eine Seniorin kann sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Trunkelsberg (dpa) - Eine Seniorin ist bei einem Brand in einem Reihenhaus im Allgäu ums Leben gekommen. Feuerwehrleute fanden die 76 Jahre alte Bewohnerin während Löscharbeiten tot in dem Haus in Trunkelsberg, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein weiterer Bewohner erlitt demnach leichte Verletzungen. Er habe sich noch selbst in Sicherheit bringen können.

Das Feuer war in der Nacht in einem Reiheneckhaus ausgebrochen. Von dort sollen die Flammen auch auf das Nachbarhaus übergegriffen haben. Die Ermittler schätzten den Schaden allein an dem Eckhaus auf rund 400.000 Euro. Es ist unbewohnbar. Zum Ausmaß der Schäden am Nachbarhaus konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ursache des Brandes blieb zunächst ebenfalls unklar.