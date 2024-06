Eine 87-Jährige geht am Nachmittag im Strandbad Immenstaad zum Schwimmen ins Wasser. Kurz darauf treibt sie leblos auf der Wasseroberfläche.

Immenstaad (dpa/lsw) - Eine 87-jährige Seniorin ist bei einem Badeunfall in Immenstaad (Bodenseekreis) tödlich verunglückt. Die Frau sei am Samstag im Strandbad Immenstaad zum Schwimmen ins Wasser gegangen, teilte die Polizei am Abend mit. Später fand man sie leblos auf der Wasseroberfläche treibend. Sie wurde an Land gezogen, doch die Wiederbelebungsmaßnahmen der DLRG blieben erfolglos. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.