Was tun, wenn Hilfe bei einer Spinne gebraucht wird, aber niemand erreichbar ist? In Baden-Baden sorgte ein Anruf einer Seniorin für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Eine 92-jährige Bewohnerin einer Seniorenwohnanlage in Baden-Baden hat wegen einer «riesigen» Spinne die Polizei gerufen. Sie habe bei ihrer Rezeption niemanden erreicht und deshalb den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Die angerückten Beamten konnten das Tier an der Wand ausfindig machen. Es habe sich um eine gewöhnliche Spinne gehandelt, die außer Reichweite der Seniorin war. Die Beamten brachten das Tier unbeschadet nach draußen. Die verängstigte Bewohnerin war nach dem Einsatz am Dienstag wieder glücklich.