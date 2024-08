Eine Frau geht im Stausee unter und muss wiederbelebt werden. Der Badeausflug endet tödlich für sie.

Meßstetten (dpa/lsw) - Eine Frau ist in einem See nahe Meßstetten (Zollernalbkreis) ertrunken und am selben Tag gestorben. Die 85-Jährige war am Sonntagvormittag mit weiteren Frauen im Oberdigisheimer Stausee schwimmen, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich sei sie immer langsamer geworden und untergegangen.

Rettungsschwimmer hätten die Seniorin nach wenigen Minuten gefunden, sie aus dem Wasser gebracht und reanimiert. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus, wie es weiter hieß. Dort sei sie im Laufe des Nachmittags gestorben.