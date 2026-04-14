Eine 77-Jährige will in Hechingen einparken. Doch der Versuch endet in einem Scherbenmeer.

Hechingen (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist in Hechingen (Zollernalbkreis) mit ihrem Wagen durch das Schaufenster eines Sanitätshauses gefahren. Polizeiangaben zufolge durchbrach das Auto das Schaufenster, fuhr durch den Verkaufsraum und stieß in ein weiteres gegenüberliegendes Schaufenster. Verletzt wurde niemand.

Die 77 Jahre alte Fahrerin hatte am Montag ihren Wagen auf dem Parkplatz des Ladens abstellen wollen und dabei wohl die Pedale verwechselt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Feuerwehr und THW sicherten das Gebäude.