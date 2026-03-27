Baden-Württemberg Seniorin in Kehl missbraucht und getötet: Urteil erwartet

Urteil im Landgericht Offenburg erwartet
Der Fall sorgte vergangenes Jahr für Entsetzen. (Symbolbild)

Weil er eine 84-Jährige sexuell missbraucht und erstickt haben soll, steht ein junger Mann vor Gericht. Das Landgericht Offenburg entscheidet nun über das Urteil.

Offenburg (dpa/lsw) - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch und die Tötung einer 84-Jährigen in Kehl wird am Freitag (9.00 Uhr) im Landgericht Offenburg das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter Mann, dem die Staatsanwaltschaft unter anderem Mord, Raub und Vergewaltigung mit Todesfolge vorwirft.

Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe. Da der 24-jährige Deutsche schwer psychisch erkrankt sei, müsse zudem geprüft werden, ob er dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden soll. Die Verhandlung verlief wegen der Erkrankung des Mannes unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der damals 23-Jährige soll vergangenen August in den frühen Morgenstunden über eine unverschlossene Balkontür in das Wohnhaus der Seniorin in Kehl (Ortenaukreis) eingedrungen sein, um Wertgegenstände zu stehlen. Als die 84-Jährige wach geworden sei, habe der Mann sie mit Gegenständen bewusstlos geschlagen und sich an ihr vergangen. Dann habe er die Geldbörse des Opfers gestohlen und mit der EC-Karte mehrere Kleinigkeiten in Kehl und Offenburg gekauft.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x