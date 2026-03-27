Weil er eine 84-Jährige sexuell missbraucht und erstickt haben soll, steht ein junger Mann vor Gericht. Das Landgericht Offenburg entscheidet nun über das Urteil.

Offenburg (dpa/lsw) - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch und die Tötung einer 84-Jährigen in Kehl wird am Freitag (9.00 Uhr) im Landgericht Offenburg das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter Mann, dem die Staatsanwaltschaft unter anderem Mord, Raub und Vergewaltigung mit Todesfolge vorwirft.

Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe. Da der 24-jährige Deutsche schwer psychisch erkrankt sei, müsse zudem geprüft werden, ob er dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden soll. Die Verhandlung verlief wegen der Erkrankung des Mannes unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der damals 23-Jährige soll vergangenen August in den frühen Morgenstunden über eine unverschlossene Balkontür in das Wohnhaus der Seniorin in Kehl (Ortenaukreis) eingedrungen sein, um Wertgegenstände zu stehlen. Als die 84-Jährige wach geworden sei, habe der Mann sie mit Gegenständen bewusstlos geschlagen und sich an ihr vergangen. Dann habe er die Geldbörse des Opfers gestohlen und mit der EC-Karte mehrere Kleinigkeiten in Kehl und Offenburg gekauft.