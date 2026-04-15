Eine wohl verwirrte Frau fährt in Sigmaringen über ein Schulgelände. Was das nun für sie zur Folge hat.

Sigmaringen (dpa/lsw) - Eine mutmaßlich verwirrte Seniorin ist in Sigmaringen mit einem Auto über ein Schulgelände und eine 30-stufige Treppe hinabgefahren. Polizeibeamte beschlagnahmten wegen ihres kritischen geistigen Zustandes den Führerschein der 76 Jahre alten Frau. Zudem werde gegen sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, teilte die Polizei mit.

Polizisten hatten die Frau am Dienstag auf einem Parkplatz in ihrem beschädigten Wagen gefunden. Passanten hatten zuvor die Polizei informiert. Die Frau selbst konnte nicht sagen, woher die Schäden an ihrem Auto stammten. Ermittlungen zufolge war sie zuvor über das Schulgelände und die Treppe hinuntergefahren und noch 400 Meter auf einem Fußweg weitergefahren, bis ihr Auto liegenblieb. Menschen waren zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Weg unterwegs.