Am späten Abend bricht in einem Einfamilienhaus im Kreis Böblingen ein Feuer aus. Die Bewohnerin rettet sich und ihren Hund. Was die Polizei bisher weiß.

Weil im Schönbuch (dpa/lsw) - Nach dem Brand eines Einfamilienhauses im Kreis Böblingen am späten Sonntagabend schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Was genau das Feuer verursacht hat, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die 86 Jahre alte Bewohnerin war durch den Rauchmelder geweckt worden. Mit ihrem Hund verließ sie das Haus unverletzt und alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehrleute öffneten zur Brandbekämpfung den Dachstuhl und konnten das Feuer nach etwa drei Stunden löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200.000 Euro. Die Stadt brachte die Seniorin in einem Hotel unter.