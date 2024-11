Ein Auto und ein Bus stoßen in Remseck zusammen. Die Autofahrerin wird eingeklemmt. Feuerwehrleute müssen sie befreien.

Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 78 Jahre alte Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Busfahrer verletzte sich leicht, die beiden Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Polizeierkenntnissen zufolge hatte die Seniorin wohl bei einer Straßeneinmündung den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Bus übersehen. Die Polizei schätzte den Schaden auf 22.000 Euro.