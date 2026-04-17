Eine 70-Jährige verliert in einer Kurve die Kontrolle über ihr Motorrad und wird schwer verletzt. Auch ein 73-Jähriger ist mit auf dem Motorrad.

Satteldorf (dpa/lsw) - Eine 70-Jährige hat sich im Landkreis Schwäbisch Hall mit ihrem Motorrad überschlagen und ist schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, die Seniorin sei am Donnerstagmittag mit einem 73-jährigen Beifahrer auf ihrem Motorrad nahe Satteldorf unterwegs gewesen. In einer Kurve kam sie nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Die Fahrerin erlitt schwere, der 73-Jährige leichte Verletzungen.