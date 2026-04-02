Zwei Spaziergänger geraten in Not: Sie rutschen einen steilen Waldhang hinab und sitzen fest. Die Feuerwehr muss sie retten.

Weinheim (dpa/lsw) - Zwei ältere Spaziergänger sind bei einem Ausflug im Wald bei Weinheim ( Rhein-Neckar-Kreis) in einem steilen Gelände abgerutscht - und von der Feuerwehr gerettet worden. Die beiden 79 und 81 Jahre alten Senioren blieben unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die beiden Spaziergänger waren am Gründonnerstag unterwegs. Zunächst sei einer von ihnen abgerutscht und abgestürzt - der andere habe helfen wollen und sei hinterher geklettert. Beide seien etwa fünf bis zehn Meter den Hang hinabgerutscht. Sie konnten sich nicht mehr selbst aus ihrer misslichen Lage befreien und riefen den Notruf.

Die Feuerwehr konnte die beiden nach einer kurzen Suche lokalisieren und sicherte das Gelände. Eine Person wurde in einer Trage nach oben gezogen, die andere konnte mit Unterstützung selbstständig den Hang hinaufsteigen.