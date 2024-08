Plötzlich gibt die Holzkonstruktion nach: Statt einen entspannten Nachmittag auf dem Balkon zu verbringen, verletzt sich ein Ehepaar schwer. Die beiden sind nicht einzigen, die ins Krankenhaus müssen.

Albstadt (dpa/lsw) - Beim Einsturz eines Balkons sind zwei Senioren im Zollernalbkreis schwer verletzt worden. Eine Besucherin, die nach Polizeiangaben nicht abgestürzt und unverletzt war, erlitt einen Schock und kam deswegen ebenfalls ins Krankenhaus. Warum Teile des in Holzkonstruktion angebauten Balkons zusammenbrachen, war zunächst unklar.

Die 76 Jahre alte Frau und ihr 81-jähriger Ehemann hatten sich der Mitteilung zufolge auf dem Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in Albstadt aufgehalten, als dieser teilweise zusammenbrach. Beide seien etwa vier Meter in die Tiefe gefallen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann laut Polizei ins Krankenhaus, seine Frau kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Feuerwehr habe die Reste des Balkonanbaus abgesichert.