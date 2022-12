Heidelberg (dpa/lsw) - Beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz hat ein Lastwagen am Donnerstag einen Fußgänger erfasst. Der Senior konnte trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Polizei und Notarzt nicht gerettet werden und starb an der Unfallstelle in Heidelberg, wie die Polizei am selben Tag mitteilte. Der Fahrer erlitt laut Polizei einen schweren Schock und wurde medizinisch betreut.

PM Polizei