Bretzfeld (dpa/lsw) - Knapp zwei Wochen nach einem Unfall mit einem Gabelstapler in Bretzfeld (Hohenlohekreis) ist ein Senior seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 74-Jährige sei in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war Anfang Februar zu Fuß zu seinem Fahrzeug gelaufen. Auf der Zufahrt zu einem Firmengelände übersah ihn laut Polizei ein Gabelstaplerfahrer und überrollte ihn mit dem Fahrzeug.

