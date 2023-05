Haigerloch (dpa/lsw) - Bei Malerarbeiten ist ein Mann in Haigerloch (Zollernalbkreis) von einem Vordach gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 72-Jährige war zuvor auf das Dach geklettert, um die Fassade seines Hauses zu streichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe er den Halt verloren und sei mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach dem Unfall am Dienstagmittag in ein Krankenhaus. Weshalb der Mann den Halt verloren hatte, war zunächst unklar.

Mitteilung