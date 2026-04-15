Baden-Württemberg Senior soll seit 2014 Dutzende Einbrüche verübt haben

Gestelltes Symbolbild Einbruch
Für mindestens 67 Einbrüche soll der Täter regelmäßig von Polen nach Deutschland gereist sein. (Symbolbild)

Von Polen nach Unterfranken: Ein 74-Jähriger soll seit Jahren gezielt zur Einbruchssaison angereist sein. Was die Ermittler ihm noch vorwerfen und wie sie ihn erwischen.

Würzburg/Heilbronn (dpa) - Die Kriminalpolizei wirft einem 74-Jährigen bundesweit mindestens 67 Einbrüche vor, davon allein 17 in der Region Mainfranken. Nach einem Einbruch in Möckmühl (Landkreis Heilbronn) im November 2025 konnten die Kriminalpolizei Würzburg und die Polizei Heilbronn den Verdächtigen über das Tatfahrzeug ermitteln. Anschließend stellten sie Verbindungen zu weiteren Einbrüchen fest.

Seit 2014 soll der 74-Jährige in den Wintermonaten regelmäßig von Polen nach Deutschland gereist sein, um Einbrüche zu begehen, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Dabei habe sich der polnische Staatsbürger seit 2016 immer wieder in derselben Unterkunft in Unterfranken eingemietet.

Nach verdeckten Ermittlungen habe die Polizei den Mann am Morgen des 14. April in Kitzingen festgenommen. Danach sei er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Über eine Schadenssumme machte die Polizei keine Angaben.

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