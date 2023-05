Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Senior ist aus einem geöffneten Fenster vier Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 83-Jährige aus Baden-Baden kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Ermittler vermuten, dass der schwer demenzkranke Mann die Lage nicht richtig einschätzen konnte und deshalb aus dem ersten Stock in den Vorgarten seines Hauses fiel. Dort entdeckten ihn Angehörige am Montag und riefen den Rettungsdienst.

Mitteilung der Polizei