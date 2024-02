Der Ruhestand stürzt manche Menschen nach jahrzehntelanger Arbeit in Loch. Ein Projekt im Kreis Göppingen soll das ändern und zeigt, wie man vorbereitet in die Lebensphase treten kann.

Süßen (dpa/lsw) - Ein dreitägiges Seminar im Kreis Göppingen bereitet Ruheständler auf ihre neue Lebensphase vor. Die Rente sei eine Zäsur, sagt Eckart Hammer, Vorsitzender des Landesseniorenrats. Von einem Tag auf den anderen stehe man mit leeren Händen da. «Status, Anerkennung und Lebenssinn fallen plötzlich weg», sagt er. Dort setzt das Seminar, das am Montagabend in Süßen (Kreis Göppingen) beginnt, an.

Dahinter stehen die Evangelische und Katholische Erwachsenenbildung der Kirchenbezirke Göppingen und Geislingen und das Landratsamt Göppingen. Es gehe darum, Ressourcen nicht verkommen zu lassen und etwas Sinnstiftendes zu tun, erklärt Andrea Allmendinger von der Evangelischen Erwachsenenbildung.

An den ersten beiden Abenden blickt Coachin Beate Lambart mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zurück auf deren bisheriges Leben, erworbene Fähigkeiten, Verpflichtungen und Wünsche. Es sei vor allem wichtig, sich die eigenen Wünsche klar zu machen, sagt Lambart. Der dritte Abend ist eine Art Ehrenamtsmesse, bei der verschiedene Organisationen im Kreis vorstellen, wie man sich ehrenamtlich bei ihnen einbringen kann. Sie empfiehlt, den Ruhestand bewusst mit einem Ritual zu beginnen. Das könne zum Beispiel eine längere Reise sein.

Das Seminar findet zum dritten Mal statt; weitere sind geplant. Claudia Becker hat eines besucht. Die 64-Jährige ist seit vergangenem Sommer im Ruhestand. Seit Dezember ist sie ehrenamtlich in einer Vorbereitungsklasse an einer Göppinger Schule in der Sprachförderung tätig. Gefunden hat sie die Möglichkeit aber ohne den Kurs. Beim Seminar habe ihr vor allem die Ehrenamtsmesse gefallen. Denn oft wisse man ja gar nicht, wo man sich überall einbringen könne.