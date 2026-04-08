Im Heidelberger Zoo gibt es seltenen Nachwuchs: Zwei Asiatische Goldkatzen wurden geboren. Europaweit leben jetzt acht dieser Tiere in Zoos.

Heidelberg (dpa) - Im Heidelberger Zoo sind Anfang März zwei Asiatische Goldkatzen geboren worden – ein Ereignis, das in der europäischen Zoowelt einen Seltenheitswert besitzt. Samin und Mirza, wie die beiden Kater getauft wurden, bringen die Gesamtzahl der Goldkatzen in europäischen Zoos auf gerade einmal acht Tiere.

«Selbst Große Pandas sind im Vergleich zu den Goldkatzen weit häufiger in Zoos anzutreffen und werden wesentlich öfter gezüchtet», sagte Zoodirektor Klaus Wünnemann. In Deutschland gibt es diese Tiere nur in Heidelberg und im Tierpark Berlin.

Besucher können die Jungtiere in den kommenden Wochen im Gehege neben den Alpakas beobachten – sofern sich Samin und Mirza zeigen. Goldkatzen sind von Natur aus scheu.

Aufwendige Aufzucht per Hand

Nach Angaben des Zoos kamen die Jungtiere in der Nacht auf den

1. März bei noch winterlichen Temperaturen im Außengehege zur Welt. Sie wurden dann per Hand aufgezogen. Wochenlang habe ein Team aus Tierpflegern, Tierärztin und Kuratorin die anfangs rund 150 Gramm wiegenden Kater versorgt – anfangs im Zwei-Stunden-Takt, nachts eingeschlossen.

Weil die Temperaturen noch sehr niedrig waren, habe nach der Geburt die Gefahr bestanden, dass die beiden Jungen nachts unterkühlen. Die Aufzucht per Hand sei die einzige Möglichkeit gewesen, das Überleben und die erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere zu sichern. «Normalerweise vermeiden wir eine Handaufzucht unbedingt, um eine Prägung auf den Menschen zu verhindern», erklärte Kuratorin Sandra Reichler laut Mitteilung.

Erster Zuchterfolg bei dieser Art seit über 20 Jahren

Für den Zoo ist es der erste Zuchterfolg bei dieser Art seit mehr als 20 Jahren. Wie dringend solche Erfolge sind, macht Reichler deutlich: «Ohne erfolgreiche Nachzuchten wird es in einigen Jahren keine Goldkatzen mehr in europäischen Zoos geben.» In den vergangenen zehn Jahren seien europaweit nur vier Goldkatzen geboren worden.

In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet von Nepal bis Sumatra sei die Asiatische Goldkatze zunehmend bedroht. Lebensraumverlust, Wilderei und illegaler Handel setzen den Beständen stark zu, wie der Zoo schilderte.