Ein Mann wollte im Kreis Tuttlingen selbst hergestellten Sprengstoff entsorgen und hat dabei eine Explosion verursacht. Der 24-Jährige wollte den Sprengsatz am Dienstag in einem Rucksack verstauen und ihn so aus dem Haus schaffen, als der Sprengstoff explodierte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Aldingen (dpa/lsw) - Das Mehrfamilienhaus in Aldingen musste evakuiert werden, die Bewohnerinnen und Bewohner blieben aber unverletzt. Anschließend sperrten Polizisten das Gebäude weiträumig ab und suchten nach weiteren selbstgebauten Sprengsätzen, fanden aber keine. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Polizeimeldung