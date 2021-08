Bei den Meisterschaften der Landesverbände Rheinland-Pfalz und Saarland der Ersten Westernreiter Union (EWU) in Zeiskam haben zwei, die sich lange kennen, einen Erfolg nach dem anderen gelandet: Oliver Wehnes und Benedicta Stöcklein.

Wehnes betreibt seit 2001 in Kandel einen Trainingsbetrieb für Westernpferde. Die Erlenbacherin Stöcklein tauchte 2003 mit drei anderen Mädels und einem Reitschulpferd bei ihm auf. Mit dem Pferd waren die Mädchen, darunter Sonja Müller, nicht klargekommen. Sie gingen zu Wehnes, weil sie mit dem Fahrrad hinfahren konnten, nahmen Reitunterricht – und fanden Gefallen am Westernreiten. Whiz My Advocate kauften Stöcklein und Müller zweijährig von einem Züchter. Sie nannten ihn Ron und bildeten ihn aus.

Mit Ron, inzwischen 16, gewann die 30-jährige Stöcklein in Zeiskam die Disziplinen Horsemanship (bewertet werden unter anderem die Hilfengebung und die Haltung des Reiters während der Lektionen), Riding (fliegende Galoppwechsel, die weich und am angemessen losen Zügel geritten werden) und Ranch Riding (das Pferd beweist seine Fähigkeiten als Arbeitstier bei Stopps, Richtungs- und Galoppwechseln). Am liebsten mag Stöcklein die Disziplin Horsemanship: „Da sind wir auch schon Deutscher Meister geworden.“ Sie ist Office Managerin im Unternehmen ihres Vaters, das Software für Industriemaschinen entwickelt.

Oliver Wehnes gewann mit dem 15-jährigen Big Rodeo Rooster die Disziplin Superhorse (mit Elementen von Trail, Reining, Western Riding und Pleasure). Seine fünfjährigen Nachwuchspferde Smuvas Sugar Gump (Erster im Ranch Riding) und Amendagos Run (Erster im Trail) sind in dem Alter, in dem Big Rodeo Rooster bei den German Open alle drei Jungpferdeprüfungen gewann.

Diesmal wurde auf Pokale für die Besten verzichtet. Knapp 3400 Euro sind laut Petra Schröder zusammengekommen, mit denen die EWU zwei vom Hochwasser betroffene Reitbetriebe im nördlichen Rheinland-Pfalz unterstützen werde.