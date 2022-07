Das Deutsche Weininstitut (DWI) hat zum dritten Mal besondere Sehenswürdigkeiten der Weinkultur ausgezeichnet. Eine vom Deutschen Weininstitut (DWI) eingesetzte Fachjury wählte aus mehr als 50 Vorschlägen 14 «Höhepunkte der Weinkultur» aus, die am Mittwoch in Bernkastel-Kues an der Mosel vorgestellt wurden.

Bodenheim (dpa) - Die Liste mit Zielen in 11 der 13 deutschen Weinanbaugebiete diene Touristen als Anlaufstellen, um die Weinkultur in den jeweiligen Regionen kennenzulernen, sagte DWI-Geschäftsführerin Monika Reule. Die Auswahl reicht von besonderen regionalen Standorten wie den Winninger Weinbergterrassen an der Mosel oder dem Landesweingut Kloster Pforta im Anbaugebiet Saale-Unstrut über Denkmäler wie den als Trulli bezeichneten Rundhäusern in Rheinhessen bis zu Erlebnisorten wie dem Rotweinwanderweg an der Ahr oder den Kaiserstühler Löss-Hohlwegen in Baden.

Deutsches Weininstitut (DWI)