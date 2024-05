Malsch (dpa/lsw) - Ein Mann ist mit einem Segelflugzeug in ein Waldstück bei Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) abgestürzt und verletzt worden. Der Pilot war am Montag aus zunächst unbekannten Gründen mit dem Flugzeug verunglückt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Wie schwer er verletzt wurde und ob er in Lebensgefahr schwebt, war zunächst unklar. Er saß alleine in dem Flugzeug. Er wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ob der Mann mit dem Flugzeug vom nahe gelegenen Segelflugplatz gestartet war, blieb ebenfalls zunächst unklar.

