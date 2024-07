Statt auf der Landebahn endet ein Segelflug für einen Piloten und sein Flugzeug in einem Baum.

Mannheim (dpa/lsw) - In Mannheim ist ein Pilot mit seinem Segelflugzeug bei der Landung in einen Baum gekracht. Der Mann blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Flugzeug befreien, wie die Polizei mitteilte. Weitere Menschen waren demnach nicht an Bord. Zur Schadenshöhe und möglichen Ursachen für den missglückten Landeversuch lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.