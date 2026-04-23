Ein Segelflugzeug ist im Bodenseekreis verunglückt. Die Polizei spricht von zwei Leichtverletzten. Was bisher zum Unfall bekannt ist.

Markdorf (dpa/lsw) - Bei der Landung ist ein Segelflugzeug auf einem Fluggelände im Bodenseekreis verunglückt. Dabei habe sich die Maschine überschlagen, teilte die Polizei mit. Nach jetzigem Stand seien zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie hätten das Flugzeug eigenständig verlassen können. Die beiden seien mittlerweile im Krankenhaus. Das Segelfluggelände in Markdorf sei gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.